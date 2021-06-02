Лос-Анджелес, США, , 01:13 — REGNUM Один сотрудник экстренных служб погиб в результате стрельбы на пожарной станции в американском штате Калифорния, сообщает пресс-служба пожарного департамента города округа Лос-Анджелес.

Сообщается, что перестрелка произошла на пожарной станции FS81. Один из сотрудников пожарных служб погиб от полученных ранений, еще один пострадал и был эвакуирован в больницу на вертолете. Нападавший с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивает полиция. Правоохранительные органы предполагают, что нападение мог совершить один из сотрудников пожарной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая мотоциклист выстрелил в полицейского в штате Калифорния (США). Сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице от полученных ранений.

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