Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Сотрудники администрации США, которые работают в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса, будут переведены на работу в офисе. Об этом 1 июня сообщил портал Axios со ссылкой на служебную записку Белого дома.

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Их перевод на полноценную работу в кабинетах будет проходить с 6 по 23 июля. Отмечается, что те работники, которые по каким-либо причинам затруднительно работать в офисе, смогут продолжать выполнять свои обязанности дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома распространило информацию о том, что в США более 50% взрослого населения страны полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции.

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