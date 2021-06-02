Североморск, Мурманская область, , 01:10 — REGNUM Новейший атомный подводный крейсер (АПК) четвёртого поколения «Казань» проекта 885М «Ясень-М», ранее вошедший в состав ВМФ России, 1 июня прибыл на Северный флот (СФ). Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

В пункте постоянного базирования АПК «Казань» и экипаж встречали начальник штаба СФ контр-адмирал Владимир Воробьёв, представители командования Краснознамённых подводных сил СФ, а также закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Заозёрск.

«По докладу командира крейсера капитана первого ранга Александра Бекетова, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объёме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Казань» является уже вторым АПК четвёртого поколения, вошедшим в состав соединения подводных сил СФ. В настоящее время службу в соединении проходит головной корабль проекта 885 «Ясень» под названием «Северодвинск».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новейший атомный подводный ракетный крейсер «Казань» 7 мая приказом Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова принят в состав Военно-морского флота.

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