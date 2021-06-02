Абуджа, , 01:02 — REGNUM Не менее четырех человек стали жертвами вооруженных боевиков в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщил глава местной полиции Самуэль Аруван в официальном заявлении.

«Двое погибших были убиты на своих фермах во время нападения боевиков. Одна женщина получила огнестрельные ранения и была госпитализирована», — заявил он.

Аруван уточнил, что нападение произошло в районе Госка. Всего при нападении погибли четверо местных жителей. В настоящее время в район происшествия направлены военные патрули, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая вооруженные боевики совершили нападение на деревню в штате Кадуна в Нигерии. В результате атаки погибли восемь мирных жителей. Боевики также сожгли несколько зданий в деревне.