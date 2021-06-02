Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Сумму в размере $23,3 млрд для финансирования американской военной разведки запросило у Конгресса США министерство обороны страны. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о соответствующей статье в бюджете на 2022 финансовый год. В Пентагоне отмечают, что сведения о требуемой сумме не ставят под угрозу разведывательную деятельность, поскольку не содержат детальной информации.

В 2020 и 2021 финансовых годах на эти нужды было выделено по $23,1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Пентагоне объявили, что общий объем расходов на оборону в США в 2022 финансовом году может достигнуть $752,9 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Байдена запросила $752,9 млрд на оборону США в 2022 году