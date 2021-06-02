Анкара, , 00:38 — REGNUM Турция ввела обязательный карантин для прибывающих из восьми стран, сообщает пресс-служба турецкого МВД.

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Сообщается, что 14-дневный карантин вводится для пассажиров, приезжающих в Турцию из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Пакистана, Непала и Шри-Ланки. Также им будет необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции, сделанный не позднее 72 часов до въезда.

Кроме того, требование об обязательном тестировании вводится и для пассажиров, приезжающих из Великобритании, Египта, Сингапура и Ирана. Для других иностранцев предоставление результатов ПЦР-теста будет необязательным, если имеется сертификат о вакцинации против COVID-19.