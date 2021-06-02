Нью-Йорк, США, , 00:53 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 июня разнонаправленно. Больше других потерял Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 45,86 пункта (0,13%), до уровня 34 575,31 пункта. S&P 500 понизился на 2,07 пункта (0,05%), до уровня 4202,04 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 12,26 пункта (0,09%), опустившись до уровня 13 736,48 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,66 до уровня $67,98 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 мая ростом. Больше других прибавил Dow Jones.

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