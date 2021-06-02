Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве создана новая цифровая платформа, которая позволит предпринимателям получить информацию о возможных проверках со стороны контрольных органов. Об этом 2 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Государственная информационная система заранее уведомит бизнесменов о том, когда и какие контрольно-надзорные органы (КНО) могут провести проверку их предприятия, а также о том, исполнение каких требований они оценивают. На данный момент цифровая площадка работает в пилотном режиме. При этом она содержит сведения о возможных проверках 18 надзорных органов столицы.

«Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества — представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме. Будем постепенно дорабатывать и улучшать его, основываясь на обратной связи от пользователей», — сказала Сергунина.

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