Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Президент США Джо Байден во вторник, 1 июня, издал указ о признании июня месяцем гордости и подчеркнул необходимость борьбы за права ЛГБТ-сообщества, сообщает The Hill.

«Гордость — это праздник самоуважения и достоинства. В этот месяц гордости мы признаем ценный вклад ЛГБТ по всей Америке и подтверждаем нашу приверженность солидарности с представителями ЛГБТ в их постоянной борьбе против дискриминации и несправедливости», — отметил президент.

Ранее посольства США по всему миру получили от государственного департамента «добро» на вывешивание радужного флага ЛГБТ, причем на том же флагштоке, что и государственный флаг страны.