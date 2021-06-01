Одесса, Украина, , 23:49 — REGNUM В Одессе украинские правоохранители и спецслужбы ведут розыск первого заместителя командира, начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова, сообщил 1 июня журналистам официальный представитель ведомства Андрей Демченко.

На данный момент известно, что Чертков вышел из своего дома в 6:30, но на службе так и не появился, а домой не возвращался.

«После этого начались его поиски. Были уведомлены все взаимодействующие правоохранительные органы, в частности прокуратура, СБУ, Нацполиция. Они также проводят мероприятия по поиску с нашими подразделениями. На данный момент информация о его местонахождении еще не установлена», — рассказал Демченко.

По его словам, к поискам пропавшего уже подключилась военная контрразведка СБУ.

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