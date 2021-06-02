Миннеаполис, США, , 00:29 — REGNUM Бывший участник Black Lives Matter (BLM) Рашад Тернер покинул движение в связи с тем, что оно не обеспечивает лучшую жизнь афроамериканцам в США, сообщает 1 июня FoxNews.

По словам Тернера, «грязная правда» заключается в том, что организация не поддерживает школы для афроамериканцев, а только создает препятствия на пути к улучшению образования в районах национальных меньшинств.

Для ребят из черных кварталов, говорит Тернер, хорошее образование является дорогой к успеху. Именно по этой причине в 2015 году Тернер организовал ячейку BLM в своем родном штате.

«Через несколько лет я увидел, что организация не заботится об улучшении образования для ребят в Миннеаполисе. Это стало очевидно после того, как они публично призвали отказаться от чартерных школ и профсоюзов учителей. Мораторий на чартерные школы не поддерживает семьи афроамериканцев, а только создает препятствия на пути к получению хорошего образования», — объяснил Тернер и добавил, что хоть он и покинул организацию, он не перестал бороться за улучшение жизни для своего народа.

Теперь Тернер работает с родительским профсоюзом Миннеаполиса и продолжает пытаться обеспечить доступ к хорошему образованию для детей.

Напомним, движение Black Lives Matter (BLM) позиционирует себя, как антирасистскую организацию, которая борется за права афроамериканцев и представителей других небелых рас. Оно появилось летом 2013-го после оправдания белого убийцы афроамериканского подростка.