Москва, , 23:38 — REGNUM Разрешения на выполнение двух рейсов 1 июня не дали S7 Airlines авиационные власти Германии, сообщили в пресс-службе российской авиакомпании.

В компании отметили, что ей пришлось отменить два рейса: из Москвы в Берлин (S7 3575) и из Берлина в Москву (S7 3576). Рейсы были отменены из-за «отсутствия разрешения со стороны властей Германии».

Отмечается, что пассажирам отменённых рейсов вернут деньги. Проблемы с авиавластями Германии планируется урегулировать.

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