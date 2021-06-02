Приштина, , 00:37 — REGNUM Глава политической организации косовских сербов «Сербский список» и одновременно министр по делам меньшинств и возвращению в правительстве Косово Горан Ракич 1 июня заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти занимает лицемерную позицию по вопросу диалога.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по словам Ракича, недавнее заявление Курти о том, что создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово невозможно доказывает, что его заявления о готовности к диалогу являются «ложью и актерством», поскольку Курти отказывается выполнять заключенное представителями Косово и Сербии в 2013 году Брюссельское соглашение.

Ракич подчеркнул, что любая попытка диалога Белграда с Курти заранее обречена на провал, поскольку он «публично продемонстрировал, что не желает диалога и нормализации отношений». Сербский политик также назвал заявление Курти пощечиной Европейскому союзу, посреднику в диалоге между Сербией и Косово.

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