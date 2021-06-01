Турин, Италия, , 23:24 — REGNUM Сегодня, 1 июня, портал Tuttosport сообщил, что полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич раздумывает о возвращении в туринский «Ювентус».

По данным источника, хавбек, покинувший итальянскую команду прошлым летом, хотел бы перейти обратно в «Ювентус», связывая это с возвращением на пост главного тренера Массимилиано Аллегри и своим неудачным выступлением в минувшем сезоне.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Испании Пьянич принял участие в 19 матчах и не смог отметить результативными действиями.

Напомним, что Пьянич защищал цвета «Ювентуса» в период с 2016 по 2020 год.