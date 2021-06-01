Приштина, , 23:27 — REGNUM В муниципалитете Косово Северная Митровица 1 июня произошло столкновение с полицией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, группа из 30−40 выпускников-сербов, держащих в руках сербских флаг, без предупреждения направилась на Ибарский мост, условно разделяющий город Митровицу на «сербскую» и «албанскую» половину. Подростки начали метать петарды в полицейских.

Пресс-секретарь полиции Косово в Митровице Бесим Хоти сообщил журналистам, что пострадавших не было. Группа была разогнана полицейскими.

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