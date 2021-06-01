Дортмунд, Германия, , 23:11 — REGNUM Сегодня, 1 июня, портал The Athletic сообщил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно и вернуться в Англию.

По данным источника, к игроку проявляет интерес лондонский «Челси», однако сам Санчо хочет перейти в состав «Манчестер Юнайтед». «Боруссия» планирует выручить за трансфер англичанина не меньше 90 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Германии Санчо принял участие в 36 матчах и набрал 19 (8+11) очков по системе «гол+пас».