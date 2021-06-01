Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Вывод американских войск из Афганистана выполнен приблизительно на треть, сообщает 1 июня пресс-служба Центрального командования ВС США.

По их утверждению, планы вывода войск реализованы в пределах 30% — 44%.

«По оценкам Центрального командования, мы на 30−44% завершили процесс вывода войск», — указано в сообщении.

Уточняется, что на данный момент силам безопасности Афганистана переданы шесть военных объектов, ранее занятых войсками США.

Кроме того, около 13 тыс. единиц оборудования передано логистическому Управлению Пентагона для ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты планируют покинуть территорию Афганистана до 11 сентября 2021 года.

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