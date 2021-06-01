Минск, 1 июня 2021, 22:53 — REGNUM Новые кадры допроса основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича опубликовал 1 июня RT.
Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»
Отмечается, что завтра, 2 июня, на белорусском телеканале ОНТ выйдет полная версия расследования инцидента с лайнером Ryanair (23 мая 2021 г.).
Пока приводится короткое видео, на котором Протасевич заявляет: «Уверен, что меня просто подставили!»
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