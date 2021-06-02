Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Правительство Израиля дополнительно запросит у США военную помощь в размере $1 млрд, рассказал журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм после того, как провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом 1 июня сообщает AXIOS.

Отмечается, что помощь нужна для пополнения системы противовоздушной обороны «Железный купол», а так же для закупки боеприпасов для ВВС Израиля.

Напомним, большинство демократов в Конгрессе отказываются отправлять Израилю дополнительное оружие из-за гибели как минимум 256 палестинцев, погибших в секторе Газа в результате израильских авиаударов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за особых отношений Израиля США оказались в ситуации, когда они стали целью для международного терроризма: Усама бен Ладен и другие ключевые фигуры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) четко дали понять, что за их решением нанести удар по «далекому врагу» стояли поддержка США Израиля и жестокого обращения Тель-Авива с палестинцами.