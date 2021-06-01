Уфа, , 22:41 — REGNUM Сегодня, 1 июня, «Салават Юлаев» на своем официальном сайте объявил о включении в тренерский штаб канадского специалиста Венсана Риндо, он будет работать с голкиперами команды.

Стороны подписали однолетнее соглашение.

Риндо во время своей игровой карьеры провел два сезона в составе «Лады» из Тольятти. Последние несколько он провел в «Монреале» в качестве скаута команды.

Таким образом «Салават Юлаев» полностью формировал новый тренерский штаб перед следующим сезоном КХЛ.

Главным тренером команды является финский специалист Томи Лямся. Его ассистентами стали Михаил Васильев, Виктор КОзлов и Николай Булыгин. Тренером по физической подготовке является Матиас Сарвела, и, соотвественно, Венсан Риндо будет работать в качестве тренера вратарей.