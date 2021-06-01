Минск, , 22:41 — REGNUM Допросить основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича луганская сторона может на территории Белоруссии, заявил 1 июня белорусский президент Александр Лукашенко, передаёт «Беларусь 1».

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Отвечая на запрос генпрокуратуры ЛНР временно предоставить Протасевича для проведения в республике следственного эксперимента по делу об участии в операции по убийству мирного населения, Лукашенко сказал:

Лукашенко «Если в Донбассе захотят задать вопросы Протасевичу в связи с возбуждённым там делом, милости просим к нам, задайте».

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