Москва, 1 июня 2021, 22:37 — REGNUM Украинский и российский певец Витас снова стал отцом. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 1 июня.
https://www.instagram.com/p/CPlV-MVoYvX/
Ещё 18 мая 2021 года у исполнителя родилась дочь, однако, он рассказал об этом только в День защиты детей. Витас и его супруга Светлана Гранковская назвали ребёнка Алисой.
ИА REGNUM напоминает, что для Витаса (настоящее имя — Виталий Грачёв) и Светланы Гранковской Алиса стала третьим ребёнком. Пара уже воспитывает дочь Аллу и сына Максима.