Москва, , 22:37 — REGNUM Украинский и российский певец Витас снова стал отцом. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 1 июня.

https://www.instagram.com/p/CPlV-MVoYvX/

Ещё 18 мая 2021 года у исполнителя родилась дочь, однако, он рассказал об этом только в День защиты детей. Витас и его супруга Светлана Гранковская назвали ребёнка Алисой.

ИА REGNUM напоминает, что для Витаса (настоящее имя — Виталий Грачёв) и Светланы Гранковской Алиса стала третьим ребёнком. Пара уже воспитывает дочь Аллу и сына Максима.