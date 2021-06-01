Рига, , 22:34 — REGNUM Сегодня, 1 июня, были разыграны заключительные матчи группового этапа чемпионата мира в Латвии.

Сборная России с легкостью обыграла команды Белоруссии со счетом 6:0, пять шайб из которых были заброшены в течение первого периода. Россияне заняли первое место в таблице группы A, набрав 17 очков в семи матчах.

Канада вышла в плей-офф с четвертого места группы B, они набрали 10 очков. Это случилось благодаря победе сборной Германии, которая также выступит в играх на вылет, над командой Латвии. Их встреча завершилась со счетом 2:1.

Канадцы начали турнир с трех поражений подряд, но позже смогли реабилитироваться и одержать победу в трех матчах и уступить финнам в заключительной встрече по буллитам.

Таким образом, в четвертьфинале между собой сразятся первая команда из группы A и четвертая из группы B. Матч Россия — Канада пройдет 3 июня.