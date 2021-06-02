Наталья Стрельцова, 2 июня 2021, 01:06 — REGNUM В Международный день защиты детей праздничную программу подготовили в парке у Театра кукол имени Сергея Образцова. В праздник под открытым небом погрузились не только дети, но и взрослые. Любимые сказки, увлекательные мастер-классы, музыканты, восточный базар, сладости и много интересного состоялось в рамках праздничного мероприятия.

Юные художники
Юные художники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конструктор в парке
Конструктор в парке
Конструктор в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конструктор в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конструктор в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конструктор в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мячи в фонтане
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Режиссер театра Борис Константинов с актерами театра
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мачи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В парке у театра действовали несколько площадок одновременно. Интерактивное театрализованное представление «Прогулка с Андерсеном», где зрителей встретили персонажи сказок Г. Х. Андерсена: Пастушка и Трубочист, Китайский Император, Козлоног и вовлекли их в спектакль-игру. На другой площадке с гостями общались Дюймовочка, Гадкий утенок и Принцесса на горошине. Снежная королева, которой растопили холодное сердце, угостила гостей мороженым.

Спектакль «Маугли»
Спектакль «Маугли»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спектакль «Маугли»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спектакль «Маугли»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спектакль «Маугли»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Куклы из спектакля «Али-баба и сорок разбойников»
Куклы из спектакля «Али-баба и сорок разбойников»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дюймовочка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дюймовочка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Куклы из спектакля «Али-баба и сорок разбойников»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Каждый желающий мог создать на мастер-классе себе костюм и переодеться сказочным персонажем. Послушать экскурсию, сделать фотографию в фотозоне. Посетить мастер-классы по изготовлению из бумаги парика с короной, сотворить свою куклу, сделать кукольный театр из бумаги или большие бумажные цветы.

Бумажный цветок
Бумажный цветок
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кукольный театр своими руками
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по изготовлению бумажного парика
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по изготовлению кукол в Образцовпарке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Художник рисует портрет
Художник
Художник рисует портрет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Художник
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юные художники
Юные художники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказать свой портрет у художников или почувствовать себя художником: на свободную тему нарисовать рисунок. Попробовать разгадать секреты фокусников, пообщаться с куклами или поиграть в большие мячи и посидеть в мягких воздушных креслах.

Дети и фокусники
Дети и фокусники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по изготовлению кукол в Образцовпарке
Мастер-класс по изготовлению кукол в Образцовпарке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по изготовлению кукол
Мастер-класс по изготовлению кукол
Мастер-класс по изготовлению кукол
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по изготовлению кукол
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юные художники
Юные художники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юные художники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юные художники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юные художники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юные художники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юные художники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрители в День защиты детей смогли посмотреть несколько спектаклей как в театре, так и на открытой сцене. На праздники можно послушать восточную музыку и сказки Шахерезады.

Восточные сладости
Восточные сладости
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Восточные сладости
Восточные сладости
Восточные сладости
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Восточные сладости
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музыканты на сцене в Образцовпарке
Музыканты на сцене в Образцовпарке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музыканты на сцене в Образцовпарке
Музыканты на сцене в Образцовпарке
Музыканты на сцене в Образцовпарке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музыканты на сцене в Образцовпарке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM