2 июня 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 01:06 — REGNUM В Международный день защиты детей праздничную программу подготовили в парке у Театра кукол имени Сергея Образцова. В праздник под открытым небом погрузились не только дети, но и взрослые. Любимые сказки, увлекательные мастер-классы, музыканты, восточный базар, сладости и много интересного состоялось в рамках праздничного мероприятия.

Юные художники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конструктор в парке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Конструктор в парке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В парке у театра действовали несколько площадок одновременно. Интерактивное театрализованное представление «Прогулка с Андерсеном», где зрителей встретили персонажи сказок Г. Х. Андерсена: Пастушка и Трубочист, Китайский Император, Козлоног и вовлекли их в спектакль-игру. На другой площадке с гостями общались Дюймовочка, Гадкий утенок и Принцесса на горошине. Снежная королева, которой растопили холодное сердце, угостила гостей мороженым.

Спектакль «Маугли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Куклы из спектакля «Али-баба и сорок разбойников» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Каждый желающий мог создать на мастер-классе себе костюм и переодеться сказочным персонажем. Послушать экскурсию, сделать фотографию в фотозоне. Посетить мастер-классы по изготовлению из бумаги парика с короной, сотворить свою куклу, сделать кукольный театр из бумаги или большие бумажные цветы.

Бумажный цветок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Художник рисует портрет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Художник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Юные художники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказать свой портрет у художников или почувствовать себя художником: на свободную тему нарисовать рисунок. Попробовать разгадать секреты фокусников, пообщаться с куклами или поиграть в большие мячи и посидеть в мягких воздушных креслах.

Дети и фокусники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс по изготовлению кукол в Образцовпарке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс по изготовлению кукол Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Мастер-класс по изготовлению кукол Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Юные художники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрители в День защиты детей смогли посмотреть несколько спектаклей как в театре, так и на открытой сцене. На праздники можно послушать восточную музыку и сказки Шахерезады.

Восточные сладости Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Восточные сладости Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Восточные сладости Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музыканты на сцене в Образцовпарке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM