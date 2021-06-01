Москва, , 22:35 — REGNUM Российские артисты поздравили своих подписчиков с праздником — Днём защиты детей. Они опубликовали снимки со своими наследниками в социальных сетях 1 июня.

Одними из первых россиян поздравили продюсер Яна Рудковская, комик Максим Галкин и певица Кристина Орбакайте. «Дети — главное счастье и богатство! Я за них горой!!» С днем защиты детей», — подписал фотографию с семьёй исполнитель Серей Лазарев.

https://www.instagram.com/p/CPke-fvtvOc/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2021 года солист группы Rammstein Тилль Линдеман выпустил клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Ролик был приурочен ко Дню защиты детей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Коммунисты России» требует запретить концерты Ольги Бузовой