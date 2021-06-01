Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена — это не «награда» Москве, а необходимый Вашингтону шаг, сообщила 1 июня журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер «Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им».

Представитель Белого дома добавила, что в личном разговоре лидеры двух стран смогут многое обсудить. Такой формат в Вашингтоне считают наиболее действенным, особенно чтобы понять, чего хочет Москва.

Со своей стороны Байден при встрече за столом переговоров сможет донести до Путина свою позицию, чтобы «сгладить противоречия и выявить сферы, в которых мы можем добиться прогресса». Отказываться от такого разговора США не станут, добавила Жан-Пьер.

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