Москва, , 22:11 — REGNUM Партия «Коммунисты России» требует отмены концертов телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщило издание «Рамблер», ссылаясь на исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича.

Малинкович в качестве аргумента отмены выступлений певицы приводит возмущённую её концертом в Волгограде общественность. «Множество экспертов считают, что певица находилась в нетрезвом состоянии, другие считают, что она могла быть под воздействием соответствующих веществ», — говорит он.

Также Малинкович отметил, что партия уже направила обращение в Министерство культуры России и Роскомнадзор с просьбой запретить концерты Ольги Бузовой. По его мнению, звезда превращает свои выступления в «пропаганду алкоголя, антиобщественного поведения и, предположительно, в пропаганду приема неустановленных пока препаратов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова приняла участие в фестивале ParkSeason Fest в Волгограде. Многие зрители посчитали поведение певицы «странным» — она исполнила три композиции, после чего выругалась матом в микрофон и покинула сцену.

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