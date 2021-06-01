1 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 23:12 — REGNUM Заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия устала от конфронтации с Западом, эту спираль раскрутили не граждане России, но всё ещё можно вернуть, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Ну, окей. Например, устала, хорошо. Какие предложения? Просто интересно. Руки вверх? Или типа воевать? Что надо делать-то нам? К чему это заявление?» — задаётся вопросами Андрей М.

Многие пользователи не поняли, к чему прозвучали эти слова. Граждане считают, что не народ России решает, вводить против нашей страны санкции или нет. Возможно, предполагают люди, это крик российских чиновников, которые жаждут западных материальных благ.

«Чиновники и «короли госзаказа» устали. Санкционная политика не даёт им выводить бабло в офшорные юрисдикции. Они не могут покупать недвижимость и антиквариат на Западе», — указал Норманн Н.

Часть людей считает, что Медведев очень схож своими мыслями с украинским президентом. Но у главы соседнего государства, отмечают граждане, дела идут далеко не радужно.

«Может быть, уже хватит давать ему возможность высказывать свои мысли? От Медведева уже знатно попахивает Зеленским», — отметил Андрон М.

Сдача Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указали на то, что Западу не нужна дружба с Россией. Ей нужна смерть нашего государства, а Медведев делает вид, что этого не понимает.

«Медведев — это Горбачёв версии 2.0. Единственное, что устроит Запад, — это то, чтобы нас не было. От слова «совсем». Медведев так готов «мириться» с америкосами?» — написал Дмитрий В.

Отдельные пользователи отметили, что их не интересует, будет ли Россия иметь дружеские отношения с США и Европой или нет. Людям интересна внутренняя политика государства и насущные проблемы в обществе и экономике Российской Федерации.

«Лично мне глубоко по барабану на отношения с Западом. Это только блаженные верят, что у нас с Западом могут быть нормальные отношения», — считает Сергей Д.

Нашлись и те, кто призвал руководство страны обратить внимание на желания своего народа, которому совсем не нужны абстрактные отношения с Западом.

«Не знаю, как там с возвращением хороших отношений с Западом, но, я думаю, вы лучше верните то, что было у людей, и то, что дано было им советской властью. А именно: возраст выхода на пенсию соответственно у женщин в 55 и у мужчин в 60 лет», — пишет Коля Н.

Гильотина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 1 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью изданию «Коммерсант», что Россия устала от конфронтации с Западом, эту спираль раскрутили не граждане России, но всё ещё можно вернуть.