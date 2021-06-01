Рим, , 22:01 — REGNUM Около 20% бассейнов Италии прекратили свое существование по итогам коронакризиса, заявил во вторник, 1 июня, глава национальной профильной бизнес-ассоциации Марко Сублими.

Бассейны, расположенные в закрытых помещениях, согласно указаниям правительства смогут возобновить работу только после 1 июля 2021 года, но если не принять экстренных мер, количество «жертв» кризиса продолжит расти, отметил он.

В настоящее время доходы отрасли составляют лишь 30−40% от прежних показателей, добавил Сублими.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение 222 млрд евро «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она будет рассмотрена летом 2021 года.