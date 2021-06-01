1 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 22:19 — REGNUM Предложение уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой о том, чтобы ввести пожизненный административный надзор за теми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности, породило дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Ляшенко В.И. Детство

"Ну, а лучше вернуть расстрел и не содержать этих животных в камерах по 70 лет!», — считает пользователь под псевдонимом «Батька Ковцур».

Жертва педофила Цитата из х∕ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные меры являются излишними для подобных преступников. Граждане считают, что лучше было бы вернуть смертную казнь, чтобы не тратить средства на содержание маньяков.

«То есть мало того что бесплатно кормить их в тюрьме, так ещё после того как выпустят, приставят к ним (естественно с зарплатой) надзорных? А не проще ли делать подобным химическую кастрацию?» — задаётся вопросом Алиса В.

Некоторые комментаторы убеждены, что меры, предложенные Кузнецовой, не окажут должного воздействия на насильников и не предотвратят совершения ими новых нападений.

«Предложение может быть и правильное, но только каким образом штамп в паспорте поможет предотвратить новое поступление?» — отметил Борис К.

Педофил Цитата из х∕ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия

Часть пользователей отметила, что инициатива может стать причиной всплеска случаев рецидивов среди отпущенных из тюремных застенок маньяков.

«Очередной бред. Особенно, про штамп в паспорте. Она что думает — они своим жертвам паспорт предъявляют? А вот на работу с таким штампом никто не возьмёт. Даже на стройку. Это приведёт к совершению ими новых преступлений. Уже не педофильских, а таких, как кражи, грабежи, разбои. Питаться-то на что-то надо. Будет всплеск преступности», — уверен Максим Б.

Ряд граждан напомнил, что российская судебная система не идеальная, и к её корректировке необходимо подходить очень внимательно, иначе те, кто попал в тюрьму случайно, могут очень сильно пострадать.

«Наверное, стоит быть немного поосторожнее при нашем-то правосудии и при том, как могут вести следствие. Но если вина на 100 процентов доказана — к стенке. Потому что это уже не человек, а животное, не контролирующее свои инстинкты. От этого лекарства не придумаешь и перевоспитать невозможно», — поделилась своим мнением Наталья Г.

Педофил высматривает жертву Цитата из х∕ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия

Нашлись и те, кто отметил, что вместо того, чтобы выпускать насильников в город, их можно отправлять в отдалённые поселения, где их трудовая деятельность точно будет приносить пользу государству, и они точно не смогут навредить обществу.

«Совершивший однажды развратное действие в отношении ребёнка повторит это действие, живя среди людей! Штамп в паспорте и пожизненный надзор не дадут желаемого результата! Тем более что это невосполнимое преступление! Они должны быть пожизненно отчуждены от общества и поселены в отдалённых местах. Должны трудиться на благо государства!» — указал Владимир Т.

Напомним, 31 мая уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в докладе о деятельности детского омбудсмена в 2020 году предложила ввести пожизненный административный надзор за теми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности.