Мадрид, , 21:53 — REGNUM Сегодня, 1 июня, итальянский специалист Карло Анчелотти в своем твиттере обратился к болельщикам «Эвертона» после своего возвращения за руль мадридского «Реала».

«Я хочу поблагодарить футбольный клуб «Эвертон», мои игроков и болельщиков за возможность тренировать этот фантастический клуб с богатой историей.

Я решил уйти, так как получил новый вызов — в «Реале», клубе, который всегда был в моем сердце.

Я ухожу, сохраняя в памяти все великолепные моменты, которые мы пережиди вместе. Я желаю «Эвертону» и его фанатам всего наилучшего», — написал главный тренер «Реала» в своем твиттере.

Напомним, что накануне Анчелотти согласовал трехлетний контракт с «Реалом». Он уже занимал пост главного тренера «сливочных» в период с 2013 по 2015 год.