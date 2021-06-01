Воронеж, , 21:48 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено следственными органами Воронежской области по факту автоаварии с участием двоих подростков в Воробьёвском районе 1 июня. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Предварительно установлено, что около 13:00 на улице Тельмана села 1-ое Никольское Воробьёвского района с автомобилем ЗИЛ столкнулся мопед под управлением 14-летнего подростка, второй подросток, также на мопеде, по уточнённым данным попытался уйти от столкновения и съехал в кювет.

Обоих пострадавших несовершеннолетних госпитализировали, один из них позже скончался от травм. Установлено, что в момент аварии водитель грузовика был трезвый.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, на место ДТП выезжал прокурор района Александр Шахламазов.

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