Москва, 1 июня 2021, 21:47 — REGNUM Сегодня, 1 июня, «Спорт-Экспресс» сообщил об интересе московского «Динамо» к защитнику «Вест Хэма» Фабиану Бальбуэна.
По данным источника, в целях московского клуба подписать парагвайского защитника на правах свободного агента, так как его контракт с «Вест Хэмом» истекает этим летом.
Однако приоритетным вариантом для усиления центра обороны является приглашение защитника «Кальяри» Диего Година, имеющего за своей спиной опыт выступления за «Атлетико» и «Интер».
В случае если Годин ответит отказом на приглашение «Динамо», московский клуб постарается подписать Бальбуэну.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии парагвайский защитник принял участие в 14 матчах и отличился одним голом.