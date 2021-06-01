Москва, , 21:47 — REGNUM Сегодня, 1 июня, «Спорт-Экспресс» сообщил об интересе московского «Динамо» к защитнику «Вест Хэма» Фабиану Бальбуэна.

По данным источника, в целях московского клуба подписать парагвайского защитника на правах свободного агента, так как его контракт с «Вест Хэмом» истекает этим летом.

Однако приоритетным вариантом для усиления центра обороны является приглашение защитника «Кальяри» Диего Година, имеющего за своей спиной опыт выступления за «Атлетико» и «Интер».

В случае если Годин ответит отказом на приглашение «Динамо», московский клуб постарается подписать Бальбуэну.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии парагвайский защитник принял участие в 14 матчах и отличился одним голом.