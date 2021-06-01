1 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Введенная в прошлом году обязательная экологическая экспертиза объектов капстроительства вплоть до гаражей, жилья и соцобъектов стала препятствием развитию Арктики. Строительство больниц, школ, детских садов и жилья, не представляющих никакой угрозы экологии, приостанавливается на неопределенное время. Свое мнение по проблеме ИА REGNUM сообщил Игорь Булатов, первый заместитель председателя правительства Республики Коми.

Владимир Станулевич, , 23:07 — REGNUM Введенная в прошлом году «из лучших побуждений» обязательная экологическая экспертиза объектов капстроительства вплоть до гаражей, жилья и соцобъектов стала препятствием развитию Арктики. Строительство больниц, школ, детских садов и жилья, не представляющих никакой угрозы экологии, приостанавливается на неопределенное время, строители увольняются, и никто не может сказать, когда бедствие закончится. А дополнительные сроки — это бюджетные расходы на консервацию, охрану объекта, вынужденный простой рабочих. «Хотели как лучше…» Против экологической экспертизы в нынешнем виде уже высказались губернаторы Чукотского автономного округа Роман Копин и Мурманской области Андрей Чибис, премьер Карелии Александр Чепик, Архангельское областное собрание депутатов, но гарантий, что поправки к закону по экологической экспертизе, внесенные в Госдуму РФ, будут приняты с учетом всех образовавшихся проблем, нет.

Игорь Булатов, первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми © Пресс-служба Главы Республики Коми

Свое мнение по проблеме ИА REGNUM сообщил Игорь Булатов, первый заместитель председателя правительства Республики Коми.

Владимир Станулевич: Введенная с прошлого года в Арктике обязательная экологическая экспертиза способствуют или препятствуют развитию Арктики?

Игорь Булатов: В Республике Коми к сухопутным территориям Арктической зоны относятся четыре муниципальных образования. Механизм прохождения обязательной экологической экспертизы, предусмотренный законом «Об экологической экспертизе», в настоящее время осложняет реализацию новых инвестиционных проектов на данных территориях. Ввиду необходимости прохождения экологической экспертизы на федеральном уровне на сегодняшний день на данных территориях приостановлены мероприятия по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности, по которым уже были получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

В такой ситуации приходится продлевать сроки реализации мероприятий по продолжительности строительства и вводу объектов в эксплуатацию, а также нести дополнительные финансовые издержки на прохождение экологической экспертизы за счет средств регионального и муниципальных бюджетов. Хотя объекты социальной и транспортной инфраструктуры, возводимые и реконструируемые в границах населенных пунктов, не относятся к объектам I, II категории опасности, как, например, крупные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, энергетики, нефтегазовой отрасли.

Старый корпус ЦРБ в Усть-Цильме Пресс-служба главы Коми

Владимир Станулевич: Какие крупные объекты остановились из-за экологической экспертизы?

Игорь Булатов: «Крупность» — понятие, скорее, относительное, поэтому логичнее говорить об уровне социальной значимости того или иного объекта для местного населения. Примерами могут служить лечебный корпус в селе Усть-Цильма и ФАП с жилым помещением для медицинского работника в селе Колва. По лечебному корпусу была готова проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы, но из-за изменений в Градостроительном кодексе разрешение на строительство уже не может быть выдано. Пришлось делать корректировку проекта, в том числе и разрабатывать разделы по воздействию на окружающую среду для прохождения экологической экспертизы. В Колве без прохождения экологической экспертизы сроки разработки ПСД меньше, и не придется ждать заключения экологической экспертизы. А объект очень ждут. В целом же по всем объектам, которые будут строиться в Арктической зоне, сроки строительства продлеваются до полугода и требуют дополнительных средств по причине экологической экспертизы.

Владимир Станулевич: Как Вы считаете, нужно изменить закон об обязательной экологической экспертизе в Арктике?

Игорь Булатов: Считаю необходимым внести изменения в закон «Об экологической экспертизе». В целях ускорения строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры было бы логично исключить из перечня объектов, в отношении которых на сегодняшний день необходимо проводить экологическую экспертизу проектной документации, социально-значимые объекты, например, предназначенные для размещения образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, специальных домов для одиноких и престарелых и сирот. Или сферы культуры и спорта, строительство объектов для приема судов санитарной авиации. И список подобных объектов можно продолжать. Безусловно, изменения в законодательстве в части оптимизации процедуры проведения экологической экспертизы позволят ускорить строительство объектов инфраструктуры, необходимых для комплексного социально-экономического развития Арктической зоны, что повысит интерес со стороны потенциальных инвесторов.

Владимир Станулевич: Поддержит ли правительство Республики Коми такие поправки?

Игорь Булатов: С учетом всего озвученного выше внесение изменений в перечень объектов, для которых требуется экологическая экспертиза, требует дополнительного обсуждения и корректировки.