Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Lil Loaded скончался в возрасте 20 лет. Об этом 1 июня сообщает издание TMZ.

Адвокат рэпера объясняет, что причиной его смерти стало самоубийство. Однако эта версия официально не подтверждена, полиция ещё проводит проверку.

ИА REGNUM напоминает, что Дэшон Робертсон (настоящее имя Lil Loaded) начал карьеру рэпера в 2018 году. Он стал известен благодаря синглу 6locc 6a6y.

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