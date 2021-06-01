Москва, , 21:40 — REGNUM В Международный день защиты детей в Москве на набережной Парка Горького прошел фестиваль «Большая перемена». Более 5 тысяч участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — из всех регионов страны вместе с педагогами-наставниками, и при участии ведущих российских компаний обсудили идеи по развитию самого масштабного проекта для детей и подростков.

К конкурсу «Большая перемена» уже присоединились более 2, 3 миллиона школьников и студентов колледжей. Об этом на закрытии фестиваля сообщилпервый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Самое главное в этом проекте — то, что вы не просто его участники, вы — его авторы. Уже сейчас к конкурсу присоединилось более 2,3 миллиона человек. И вы сами создаете «Большую перемену»: этот фестиваль, рекламную кампанию конкурса. Сами придумываете замечательные проекты, такие как «Добрая суббота» и многое другое. Каждый из вас — талантлив, перед вами открыты огромные возможности и только от вас зависит, как вы сумеете распорядиться своим талантом. От того, насколько успешно вы это сделаете, будет зависеть ваше будущее и будущее России», — обратился Сергей Кириенко к участникам фестиваля.

Также первый заместитель главы Администрации президента РФ поблагодарил родителей и педагогов-наставников участников «Большой перемены»: «Я хотел бы сегодня сказать слова благодарности вашим родителям, которые вам помогают и поддерживают во всем, что вы делаете, и вашим педагогам, которые вместе с вами участвуют в конкурсе, вкладывают свои знания, свою душу и частичку своего сердца».

С Международным днем защиты детей участников «Большой перемены» поздравила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«Если говорить о работе Федерального агентства по делам молодежи, многим кажется, что мы все чаще обращаем внимание на то, что у нас расширились границы, благодаря принятому закону верхний порог молодежной аудитории вырос до 35 лет. На самом деле, этот порог также и снизился. Дети не могут не быть частью общей молодежной политики, потому что уже сегодня они являются авторами больших перемен. У них огромное количество идей, они сами формируют смыслы, и подхватывать и работать с ними нужно начинать уже сейчас. Это, безусловно важно. И это одна из наших ключевых задач — работа именно с подростками, начинаем мы работать с ними с пятого класса»,- отметила Ксения Разуваева.

Во время фестиваля состоялось подведение итогов голосования участников «Большой перемены» за выбор тематического года по версии детей. С такой инициативой выступили школьники в преддверии Международного дня защиты детей. В сообществе «Большой перемены» в социальной сети ВКонтакте проходило голосование, где школьники могли выбрать тему 2021 года, наиболее важную для современных детей и подростков. Каждый участник голосования мог выбрать одну из 10 тем, от сохранения исторической памяти и красоты русского языка до укрепления связи поколений вопреки гаджетам и защите окружающей природы. Наибольшее количество голосов получила тема «Дом, в котором нам жить», посвященная экологии.

На встрече победители первого и участники второго сезона «Большой перемены» представили Сергею Кириенко свои идеи и проекты, над которыми они работали в течение всего фестиваля. Школьники рассказали о том, какие национальные праздники они считают наиболее важными, и какие праздники можно было бы создать, представили «атлас детских профессий», которыми могут заниматься подростки уже сегодня, рассказали об акселераторе детских проектных инициатив и представили концепцию программы детской секции марафона «Новое знание», который проводит Российское общество «Знание».

Также в рамках фестиваля состоялась панельная дискуссия «Про образование: о каких вузах мечтают дети», на которой генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, первый проректор, проректор по учебной работе МТГУ им. Н.Э.Баумана Борис Падалкин вместе со школьниками обсудили вопросы развития образования.

Организаторами фестиваля «Большая перемена» выступают АНО «Большая перемена», Комплекс социального развития города Москвы, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Национальные приоритеты».

Партнерами фестиваля выступают Mail.Ru Group, Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ОАО «Российские железные дороги», АНО «Национальные приоритеты», ФГБУ «Роспатриотцентр», Российское общество «Знание», Банк России, Киностудия «Союзмультфильм», ВВПОД «Юнармия», Кружковое движение НТИ, Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход», Арт-кластер «Таврида», Ассоциация волонтерских центров и др.