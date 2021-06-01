Тверь, , 21:39 — REGNUM Первый на территории Тверской области частный промышленный технопарк создаётся в Твери компанией КСК при поддержке правительства региона, к 2024 году здесь появится три тысячи новых рабочих мест. 1 июня губернатор Игорь Руденя, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, член бюро Союза Машиностроителей, генеральный директор холдинга, член бюро и председатель Комитета по транспортному машиностроению Союза Машиностроителей России Кирилл Липа посетили производственные площадки компаний в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«У нас появились возможности достичь более высоких параметров импортозамещения. Основная роль в этом принадлежит инвесторам. Они вводят и развивают инновационные технологии и подходы к производственным процессам. Продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы. Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона вместе с представителями компании посетили площадки ПК Транспортные системы, КСК и Тверского вагоностроительного завода в Твери и Торжке. Они осмотрели производственные мощности технопарка — цеха электрические и электронные компоненты, интерьеры и экстерьеры, заготовительное производство, климатическое оборудование и другие.

Проект Промтехнопарк КСК стартовал в 2018 году. В конце 2020 года здесь была открыта первая очередь производства. Сейчас на площадке работают восемь организаций, в которых трудятся более тысячи человек. Предприятия Промтехнопарка КСК специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для: пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. Основными потребителями продукции резидентов Промтехнопарка КСК выступают предприятия, входящие в состав АО «Трансмашхолдинг», в частности, Тверской вагоностроительный завод.

В течение 2021 года промышленный технопарк будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В проект уже инвестировано более 3,5 млрд рублей, а общий планируемый объем вложений составляет более 5 млрд рублей. Заявлено размещение 19 резидентов, создание к концу 2024 года до 3 тыс. рабочих мест. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году управляющей компании Промтехнопарка КСК получено более 250 млн рублей для возмещена части затрат на приобретение оборудования. Аналогичные объемы господдержки планируются и в 2021 году.

Также глава региона и руководство «Трансмашхолдинга» посетили «ПК Транспортные системы». Завода серийно выпускает низкопольные трамваи. В России уже эксплуатируется более 280 вагонов, в том числе модели «Витязь-М» в Москве. Благодаря сотрудничеству с Трансмашхолдингом возобновилась производственная деятельность на месте бывшего Торжокского вагоностроительного завода, площадку также посетили Игорь Руденя, Андрей Бокарев и Кирилл Липа. В Торжке развернут участок раскройно-заготовительного производства «КСК Металлкомплект», здесь ведется централизованная металлозаготовка для предприятий, входящих в АО «Трансмашхолдинг» и ООО «КСК». Прогнозируемый объем инвестиций в производство на площадке в Торжке в 2019—2021 годах — 2,2 млрд руб., уже создано более 100 рабочих мест. Планируемый объем производства — до 40 тыс. тонн тонко‑ и толстолистового проката в год.

На реконструированной производственной площадке ОАО «ТВЗ», оснащенной современным оборудованием, организовано производство вагонов специального назначения, а также опытных и мелкосерийных изделий, что позволит расширить возможности Тверского вагоностроительного завода по выпуску различных типов пассажирских вагонов для отечественного и зарубежного рынков.