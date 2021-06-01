Москва, , 21:37 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и замглавы минобороны и поддержки ВС Ирана бригадный генерал Ходжатолла Корейши провели встречу в Москве, сообщает 1 июня пресс-служба Минобороны РФ.

Темой встречи было двустороннее сотрудничество России и Ирана в военной и военно-технической сферах, а также консультации по вопросам региональной ситуации.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности», — сообщили в Минобороны РФ.

Отмечено, что стороны «подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере».

Подробности встречи не раскрываются.

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