Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Ответ на вопрос ЕС по поводу слежки АНБ с использованием Дании за европейскими политиками будет дан американской стороной позже — по итогам совместной с Евросоюзом проработки этой проблемы, сообщила 1 июня заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отметив, что Штаты в 2014 году публиковали «полный обзор» политики Вашингтона по слежке за границей, она напомнила о директиве 44-го президента страны Барака Обамы, изменившей действовавший на тот момент подход к «наблюдениям».

Жан-Пьер "Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и партнёрами, чтобы ответить на любые вопросы через соответствующие каналы по линии безопасности».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ обнародовали данные, согласно которым АНБ следило за рядом европейских политиков и чиновников, в том числе за федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, пользуясь услугами Службы военной разведки Дании.

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