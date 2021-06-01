Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 00:07 — ИА Регнум. В Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 2 июня начнет свою работу XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ, SPIEF). Форум, который продлится четыре дня, вернулся в Северную столицу после первой в его истории паузы: в 2020 году ПМЭФ пришлось отменить из-за охватившей мир пандемии коронавирусной инфекции. Вынужденный перерыв и «дыхание» пандемии, до победы над которой пока далеко, нашли отражение в главной теме ПМЭФ-2021: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

В пленарном заседании форума 4 июня намерен принять очное участие президент России Владимир Путин. Приглашенные иностранные лидеры — эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц — выступят на форуме в режиме видеосвязи. Кстати, Катар в этот раз является страной-гостем форума: в одном из павильонов официальная делегация Катара организует деловую площадку Doha Hall, а также представит в рамках ПМЭФ культуру и искусство своей страны. Состоится бизнес-диалог «Россия — Катар», посвященный дальнейшему развитию инвестиционных возможностей.

Основная деловая программа ПМЭФ-2021 разбита на четыре тематических трека: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Деловая программа включает более 130 экспертных дискуссий по различным направлениям экономики. В ней примут участие главы ведущих мировых и российских компаний, крупные политики, чиновники и эксперты.

В рамках ПМЭФ по традиции будут оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Это событие всегда вызывает повышенный интерес со стороны представителей бизнеса и власти российских регионов в силу соревновательного характера рейтинга.

«Петербургский международный экономический форум в этом году станет первым масштабным деловым событием после вынужденного перерыва в очных мероприятиях, — напомнил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. — Сегодня мы уже оказались в новой реальности, мир изменился, наша задача — перестроиться, и для этого крайне важно объединять свои усилия, выстраивать диалог как на национальном уровне, так и на международном».

Ставший одним из культурных символов Петербургского международного экономического форума общедоступный концерт в этот раз состоится 3 июня в 20:00. На Дворцовой площади выступят лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли из города Бари (Италия). Кьюар-код для свободного входа зрители могут получить на сайте Kassir.ru. Концерт «От классики до рока» в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ будет посвящен медикам и волонтерам. Совместное выступление итальянских и российских артистов станет символом дружбы между странами и сотрудничества в борьбе с COVID-19.

Концерт будет центральным событием Фестиваля культуры «Петербургские сезоны», который объединяет мероприятия культурной программы Петербургского международного экономического форума, куда также войдут открытие выставки художника Николая Цветкова в Outlet Village Pulkovo, открытие галереи народных промыслов «Линия мастеров», открытие выставки «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006 года ПМЭФ проходит под патронатом и при участии президента РФ. С 2016 года ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».