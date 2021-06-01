Канберра, , 21:41 — REGNUM Австралийская актриса Ребел Уилсон поразила поклонников новым образом. Она опубликовала фотографии с пляжа в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPiL9GcLWGT/

«Невероятная трансформация. Пока вы не пройдете через подобное, вы действительно не поймёте, насколько это сложно. Фантастическая Ребел. Продолжайте вдохновлять», — написал пользователь krisfade.

«Ух ты! Ты выглядишь потрясающе. Так вдохновляет», — прокомментировал пользователь glamitupbribie

«Вы выглядите потрясающе!», — отметил пользователь Donnaseymour15.

ИА REGNUM напоминает, что Ребел Уилсон — комедийная актриса и продюсер. Известна благодаря роли в фильме «Идеальный голос».

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