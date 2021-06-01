Москва, 1 июня 2021, 21:28 — REGNUM В Международный день защиты детей Российское Движение Школьников, при участии Российского Союза Уличных Театров и Артистов, провело в Москве уникальный Артфест, который стал частью фестиваля «Большая перемена», объединившего школьников со всей страны.
Яркое и креативное творческое пространство РДШ в Парке Горького, оформленное в стилистике морского порта, стало местом притяжения детей и их родителей и помогло с головой погрузиться в мир свободного творчества. Ключевой акцент образов арт-кораблей — огромный пятиметровый Маяк, символ навигационной функции РДШ для современных школьников. Созданные руками детей и их родителей в Творческой Лаборатории РДШ под чутким руководством московского художника Ильи Сибирякова, архитектурные образы различных плавательных средств бороздили просторы ЦПКиО им М. Горького в День защиты детей, рассказывая о деятельности РДШ и поднимая настроение гостям праздника.
Площадку Российского движения школьников посетил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Будущие советники по воспитанию рассказали о деятельности и первых результатах проекта «Навигаторы детства», активисты РДШ представили концепцию площадки и поделились своими достижениями в рамках проектов движения.
Особое место занял лекторий проекта «Навигаторы детства», нацеленный на максимально сближающее взаимодействие между «взрослым» и «детским миром».
На протяжении всего дня родители и дети принимали участие в лектории от ведущих экспертов и психологов, узнавали интересные приемы взаимодействия и общения друг с другом, и в итоге дети совместно со взрослыми создали свою «инструкцию по применению» для ребенка, родителя и педагога, организовав диалог на равных. Также в рамках работы площадки состоялось подписание соглашения между Российским движением школьников и Содружеством выпускников детских домов «Дети всей страны».
Зрителей площадки Российского движения школьников покорили театральные зарисовки гостей: Театральная компания Андрея Климака «ЗаУглом» (Москва), Микос (Москва), Театр им. Которого (Санкт-Петербург), Шоу-группа «Аура» (Санкт-Петербург), Государственный Уличный Театр Картонии. Площадка «Уличное искусство» объединила любителей брейка на танцевальный баттл, а начинающие скейтбордисты смогли не только наблюдать за состязаниями профессионалов, но и поучиться у них всевозможным трюкам. Последователи Бэнкси вместе с учениками московской школы Стрит Арта смогли создать мурал «Карта Реальных Дел».
Артфест прошел не только в столице, но и в регионах. Так в Курске в парке «Боева Дача» отметили День защиты детей под девизом «Творчество будущего». Фестиваль собрал более 1400 человек. Гостей фестиваля приветствовали Депутат Государственной Думы Ольга Германова, Председатель комитета молодежной политики Сергей Котляров, заместитель председателя комитета образования города Курска Наталья Жердева. В рамках фестиваля работали различные арт-площадки: театр, живопись, наука, спорт, настольные игры, «Классная встреча» с актрисой МХАТ, уроженкой города Курска Юлией Галкиной.
А в Петрозаводске Артфест объединил более 250 школьников, их родителей, педагогов и жителей города. В рамках праздника прошла церемония посвящения школьников в ряды РДШ, знаки отличия и праздничные подарки вручил Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский. В ходе Фестиваля все желающие смогли принять участие в творческих мастерских — научиться жонглировать, ходить по канату, играть в карельскую кюккя, смастерить собственного воздушного змея и ловца снов, пройти доброгид и справиться с заданиями от юных велосипедистов и скейтеров, принять участие в эко-мастерской, крафтории спортивные станции, услышать выступления школьных вокально-хореографических студий и детских творческих коллективов.