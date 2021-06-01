Москва, , 21:28 — REGNUM В Международный день защиты детей Российское Движение Школьников, при участии Российского Союза Уличных Театров и Артистов, провело в Москве уникальный Артфест, который стал частью фестиваля «Большая перемена», объединившего школьников со всей страны.

Яркое и креативное творческое пространство РДШ в Парке Горького, оформленное в стилистике морского порта, стало местом притяжения детей и их родителей и помогло с головой погрузиться в мир свободного творчества. Ключевой акцент образов арт-кораблей — огромный пятиметровый Маяк, символ навигационной функции РДШ для современных школьников. Созданные руками детей и их родителей в Творческой Лаборатории РДШ под чутким руководством московского художника Ильи Сибирякова, архитектурные образы различных плавательных средств бороздили просторы ЦПКиО им М. Горького в День защиты детей, рассказывая о деятельности РДШ и поднимая настроение гостям праздника.

«Этот праздник — день будущего для всего мира, потому что дети — это наше будущее. И наша страна всегда с особым трепетом относилась к этому празднику, сегодня детям обращено все внимание взрослых, в этот день состоялась встреча президента Российской Федерации со школьниками, только что закончился собрание с Валентиной Матвиенко, посвящённое детству. А здесь, в парке Горького, благодаря проекту «Большая перемена» собрались дети со всей страны, чтобы смело заявить о себе и своих талантах. Мы на этом мероприятии представили стенд Российского движения школьников, посвящённый одному из флагманских проектов РДШ — «Навигаторы детства», который мы реализуем совместно с Минпросвещения России. Задача проекта помочь детям найти общий язык с родителями, учителями и миром, который их окружает. Наши «навигаторы» сегодня здесь, они общаются с ребятами и делятся своими знаниями с педагогами и родителями, и одной из главных связующих в этом диалоге становится наша культура. Именно она помогает проложить разным поколениям мост на встречу друг другу», — подчеркнула исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Площадку Российского движения школьников посетил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Будущие советники по воспитанию рассказали о деятельности и первых результатах проекта «Навигаторы детства», активисты РДШ представили концепцию площадки и поделились своими достижениями в рамках проектов движения.

«Весь процесс образования меняется. Самое лучшее образование и развитие — это, конечно, совместная работа и совместное творчество, когда у ребят есть возможность выбирать, пробовать, иногда ошибаться, но пробовать снова, и это здорово. Задача государства — создать пространство возможностей, сделать так, чтобы каждый человек как можно быстрее смог попробовать себя в разных направлениях, найти своё предназначение в жизни, свой талант и самореализоваться», — отметил Сергей Кириенко.

Особое место занял лекторий проекта «Навигаторы детства», нацеленный на максимально сближающее взаимодействие между «взрослым» и «детским миром».

«На площадке мы создаем возможность и педагогам, и ребятам встретиться и пообщаться с навигаторами детства, будущими советниками директоров, получить консультации и узнать приемы, как развить свой потенциал, найти ориентир и выбрать будущую профессию. Будущие советники директоров учат, в первую, не боятся социума, сверстников, педагогов, не бояться задавать вопросы, и самое главное, не бояться делать выбор», — рассказал о площадке координатор проекта «Навигаторы детства» Брянской области Сергей Шишкин.

На протяжении всего дня родители и дети принимали участие в лектории от ведущих экспертов и психологов, узнавали интересные приемы взаимодействия и общения друг с другом, и в итоге дети совместно со взрослыми создали свою «инструкцию по применению» для ребенка, родителя и педагога, организовав диалог на равных. Также в рамках работы площадки состоялось подписание соглашения между Российским движением школьников и Содружеством выпускников детских домов «Дети всей страны».

«Мы очень рады, что Российское движение школьников теперь с нами, ведь большая часть наших подопечных — школьники. Наша задача совместно помочь раскрыть потенциал и сделать все возможное, чтобы ими потом гордиться», — отметил Председатель высшего Координационного совета Альберт Сарбалаев.

Зрителей площадки Российского движения школьников покорили театральные зарисовки гостей: Театральная компания Андрея Климака «ЗаУглом» (Москва), Микос (Москва), Театр им. Которого (Санкт-Петербург), Шоу-группа «Аура» (Санкт-Петербург), Государственный Уличный Театр Картонии. Площадка «Уличное искусство» объединила любителей брейка на танцевальный баттл, а начинающие скейтбордисты смогли не только наблюдать за состязаниями профессионалов, но и поучиться у них всевозможным трюкам. Последователи Бэнкси вместе с учениками московской школы Стрит Арта смогли создать мурал «Карта Реальных Дел».

Артфест прошел не только в столице, но и в регионах. Так в Курске в парке «Боева Дача» отметили День защиты детей под девизом «Творчество будущего». Фестиваль собрал более 1400 человек. Гостей фестиваля приветствовали Депутат Государственной Думы Ольга Германова, Председатель комитета молодежной политики Сергей Котляров, заместитель председателя комитета образования города Курска Наталья Жердева. В рамках фестиваля работали различные арт-площадки: театр, живопись, наука, спорт, настольные игры, «Классная встреча» с актрисой МХАТ, уроженкой города Курска Юлией Галкиной.

А в Петрозаводске Артфест объединил более 250 школьников, их родителей, педагогов и жителей города. В рамках праздника прошла церемония посвящения школьников в ряды РДШ, знаки отличия и праздничные подарки вручил Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский. В ходе Фестиваля все желающие смогли принять участие в творческих мастерских — научиться жонглировать, ходить по канату, играть в карельскую кюккя, смастерить собственного воздушного змея и ловца снов, пройти доброгид и справиться с заданиями от юных велосипедистов и скейтеров, принять участие в эко-мастерской, крафтории спортивные станции, услышать выступления школьных вокально-хореографических студий и детских творческих коллективов.