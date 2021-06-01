Саранск, , 21:25 — REGNUM В День защиты детей, 1 июня, врио главы Мордовии Артем Здунов посетил воспитанников республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда». Он познакомился с детьми, осмотрел условия их проживания в учреждении и подарил подарки, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

Во время дневной прогулки на одной площадке учреждения роводилась акция «Зарядка с чемпионом», которую вел двукратный Олимпийский призер, экс-рекордсмен мира в спортивной ходьбе на 50 км, вице-чемпион мира 2011 года, заслуженный мастер спорта РФ, легкоатлет Денис Нижегородов. На другой площадке аниматоры устроили шоу с мыльными пузырями и аквагримом. На бывшем футбольном поле организован манеж — на средства гранта проходят иппотерапевтические занятия совместно с региональным клубом «Доверие», дети встречаются с лошадьми и пони на территории приюта.

Здунов осмотрел жилой корпус приюта, комнату психологической разгрузки, мастерские и спальни. Для гостей воспитанники приюта провели небольшой концерт — читали стихи, пели, танцевали и показывали актерские сценки.

Руководитель республики подарил детям игрушки и сладкие подарки, в игровых зонах было устроено праздничное чаепитие со сладостями.

«Мне очень приятно быть вместе с вами в ваш праздник, в День защиты детей. Я желаю вам счастливого детства… Вы так хорошо поете и танцуете, что вас даже хочется приглашать выступать на различные республиканские мероприятия. Большое вам спасибо», — поблагодарил врио главы республики. Он подчеркнул, что дети из социальных приютов всегда будут у руководства региона на особом счету.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провёл 1 июня 2021 года в режиме видеосвязи встречу с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». В беседе приняли участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.