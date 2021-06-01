Рига, , 21:24 — REGNUM Сегодня, 1 июня, нападающий сборной Швеции по хоккею Виктор Олофссон подвел итоги выступления своей команды на групповой стадии чемпионата мира.

«У нас было тяжелое начало на турнире. После первых двух матчей мы попали в ситуацию, когда надо было брать практически все оставшиеся игры, чтобы попасть в четвертьфинал. Оглядываясь назад, те первые две игры в итоге и стали ключевыми. Тяжелый старт.

Первый матч на турнире всегда сложный. Вне зависимости от соперника. Мы не смогли победить и сразу попали под давление.

Во втором матче мы просто не смогли забить. Не думаю, что после первых двух матчей мы хоть один провели плохо. Мы бились в каждой игре, имели шансы победить в каждой встрече, но не смогли это сделать.

Мы не вышли в четвертьфинал, хотя нашей задачей было только золото, и у нас была команда, способная на победу в турнире. А сейчас мы сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал… Конечно, это большой провал для нас», — приводит слова шведского хоккеиста портал «Чемпионат».

Напомним, что Швеция впервые с введения формата плей-офф в чемпионата мира не смогла пробиться в стадию игр на вылет. В 7 матчах групповой стадии Швеция набрала 10 очков.