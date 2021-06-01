Миллеровский район, Ростовская область, , 21:24 — REGNUM В Ростовской области стали известны результаты прокурорской проверки по факту сообщения об отсутствии дороги к школе в Миллеровском районе. Устранения выявленных нарушений прокуратура добивается через суд, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В ходе инспекции выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Улица Дружбы Народов в слободе Нижненагольненской, ведущая к школе, не соответствует никаким требованиям. Главе администрации Миллеровского района было внесено представление. Однако требования не исполнены.

«В суд направлено исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и обязании провести работы по приведению покрытия автомобильной дороги в соответствие с установленными нормативами. Исковые требования прокурора удовлетворены», — уточнили в ведомстве.

Как только решение суда вступит в силу, прокуратура возьмёт на контроль его исполнение.

ИА REGNUM напоминает, что о бездорожье в слободе Нижненагольной Миллеровского района стало известно в марте от местных жителей. В сети появилось видео, на котором школьники месили грязь под ногами по дороге к общеобразовательному учреждению.

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