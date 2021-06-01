Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Некоторые страны Ближнего Востока намерены «увильнуть» от сотрудничества с США и поискать выгоды безопасности во взаимодействии с Россией и Китаем, заявила 1 июня заместитель помощника министра обороны США Дана Строул.

По ее словам, такое поведение грозит риском для суверенитета этих стран и их отношений с США.

«Очевидно, что определенные страны и партнеры хотели бы увильнуть и проверить, что еще они могли бы получить от Соединенных Штатов, прощупывая варианты более тесного сотрудничества с китайцами или русскими, особенно в сфере безопасности и в военно-космической области», — сообщила она.

«Я бы хотела еще раз предупредить их, что существует предел, когда это превратится в стратегию, ставящую под угрозу ваше сотрудничество с США и ваш государственный суверенитет», — сказала заместитель помощника министра обороны США.

По её мнению, «выбор между сотрудничеством с Китаем и Россией или связями с США» для ближневосточных государств должен быть очевиден, а его возможные выгоды даже нельзя сравнивать».

О каких странах Ближнего Востока идёт речь, представитель Пентагона при этом не уточнила.

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