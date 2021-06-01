Кальяри, Италия, , 21:23 — REGNUM Власти целого ряда муниципалитетов итальянской Сардинии приняли решение установить платный вход на некоторые наиболее популярные пляжи, передают местные СМИ во вторник, 1 июня.

Таким образом они намереваются, с одной стороны, избежать появления слишком большого числа граждан на ограниченном пространстве, с другой — найти доходы для «экологических» статей бюджета.

Стоимость входа на такие пляжи колеблется от 3 до 10 евро, для детей (в ряде случаев ‑ и для подростков) вход бесплатный.