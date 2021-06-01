Магнитогорск, Челябинская область, , 21:19 — REGNUM О задержании избившего 36-летнюю жительницу города Магнитогорска (Челябинская область) 39-летнего мужчины сообщили 1 июня в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Как рассказала потерпевшая, в ходе словесной перепалки магнитогорец натравил на неё собаку, затем, уведя животное домой, вернулся и ударил женщину в лицо кулаком. Инцидент произошёл в ночное время.

Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ Магнитогорска задержали злоумышленника и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

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