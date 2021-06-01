Лондон, , 21:24 — REGNUM Британская певица Дуа Липа планирует в скором времени выпустить третий по счёту альбом. Об этом 1 июня сообщает издание Elle Girl, ссылаясь на президента лейбла Warner Bros. Records Джо Кентиша.

По данным издания, Кентиш утверждает, что пластинка певицы станет«чем-то совершенно другим и масштабным». «Она (Дуа Липа — ИА REGNUM) «Терминатор» альбомов, её просто невозможно остановить», — шутит директор лейбла, на который подписана исполнительница.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2020 года вышел второй альбом Дуа Липы под названием Future Nostalgia. В 2021 году певица получила за него премию «Грэмми» в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».

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