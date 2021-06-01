Рим, , 21:07 — REGNUM Первую прививку от коронавируса сделали 35 миллионов граждан Италии, то есть более половины населения страны, сообщил во вторник, 1 июня, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

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В июне предполагается сделать еще 20 миллионов прививок, отметил он.

По данным на 1 июня, в Италии умерли 126 221 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 93 (днем ранее — на 82). Число подтвержденных носителей выросло на 2483 (днем ранее — на 1820). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 220 304 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 225 751 человек — на 7923 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 12 169 081 человек, что составляет 20,2% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.